Evinde ölü bulunmuştu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinde ölü bulunmuştu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika

Evinde ölü bulunmuştu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir apartmanda yalnız yaşadığı evde oğlu tarafından ölü bulunan 64 yaşındaki kadının darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Evinde ölü bulunmuştu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir apartmanda yalnız yaşadığı evde oğlu tarafından ölü bulunan 64 yaşındaki kadının darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadının ölmeden önce evine girdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 24 Ocak tarihinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş oğlu tarafından evde ölü bulundu. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafımdan yapılan kontrollerde Çetinbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı evde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Çetinbaş'ın cenazesi morga kaldırıldı.

KADININ ÖLÜMÜNDEN ŞÜPHELENEN POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay günü evde incelemelerde bulunan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çetinbaş'ın öldürülmüş olabileceğini değerlendirdi. Şüphe üzerine harekete geçen ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Ekiplerin incelemeleri sürerken, Çetinbnaş'ın yapılan otopsi incelmesinde vücudunda darp izleri olduğu ve bu sebepten dolayı hayatını kaybettiği tespit edildi.

YAŞLI KADININ EVİNE GİREN 2 KİŞİ YAKALANDI

Çetinbaş'ın cinayete kurban gittiğinin tespit edilmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, araştırmalarını derinleştirdi. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası ve parmak izi incelemelerinde Çetinbaş'ın öldüğü gece evine bazı şahısların girdiği belirlendi. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekipler Çetinbaş'ın evine giren kişilerin R.K. ve Z.K. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından dün düzenlenen operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞLI KADINI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şahıslar burada tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, gözaltına alınan şahısların yalnız yaşayan Çetinbnaş'ın evine hırsızlık amacıyla girerek kadını öldürdükleri öğrenildi.

(Murat Kanber/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu
Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu Merter'deki büfe İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi Uçaktan yaralı çıkarılan yolcu: Otobüsle götürüyorlar, bu kadarı rezillik

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:51:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinde ölü bulunmuştu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]