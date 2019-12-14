Evinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Evinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan bir kişi tutuklandı.

Evinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narko Timler tarafından ilçe merkezde bir site içerisinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlendi. Bunun üzarine İ.S.Ç. adlı şahsın ikametine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon esnasında üzerinde bir miktar esrar maddesiyle yakalanan sitede güvenlik görevlisinin ise kullanıcı olduğu belirlendi. "Uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan ifadeleri alınan zanlılardan İ.S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Uyuşturucu Ticareti, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
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