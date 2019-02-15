Evinde Yangın Çıkan Yaşlı Kadın Öldü
54 dakika önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kütahya
'nın Simav
ilçesinde yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaykın
köyünde 93 yaşındaki Raziye Özdemir'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede binayı saran alevler, Simav ve Pazarlar
ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri, evinden çıkamayan Özdemir'in öldüğünü belirledi.
Kadının cesedi, Doç. Dr. İsmail Karakuyu
Simav Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:02 Kaynak: AA
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