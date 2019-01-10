Son Dakika Haberleri: Evinde Yangın Çıkan Yatalak Hasta, Öldü

Evinde Yangın Çıkan Yatalak Hasta, Öldü

1 saat önce

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, evde çıkan yangında ağır yaralanan yatalak hasta İbrahim Durmaz (76), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evinde Yangın Çıkan Yatalak Hasta, Öldü, System.String[]
ORDU'nun Altınordu ilçesinde, evde çıkan yangında ağır yaralanan yatalak hasta İbrahim Durmaz (76), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Durmaz'a  ait tek katlı evde iddiaya göre elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, girdiği evde yatalak hasta İbrahim Durmaz'ı dışarı çıkardı. Ağır yaralanan Durmaz, ambulansla kaldırıldığı  Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:52 Kaynak: DHA

Altınordu, Ordu, İbrahim Durmaz, Güncel
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