Evindeki valizden 29 bin uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

ADANA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda valiz içerisinde 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Suriye uyruklu Halid el- Muhammed Ali (37) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Hulk' ile arama yaptı. Aramalarda valiz içerisinde 29 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ev sahibi Suriye uyruklu Halid el-Muhammed Ali gözaltına alındı. Ali emniyetteki ifadesinde, valizi tanımadığı bir kişiden aldığını ve içinde ne olduğunu bilmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.