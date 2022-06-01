Evini ateşe veren baba ile 1 çocuğu öldü, eşi ve 1 çocuğu ağır yaralı - Son Dakika
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Evini ateşe veren baba ile 1 çocuğu öldü, eşi ve 1 çocuğu ağır yaralı

01.06.2022 22:47
Evini ateşe veren baba ile 1 çocuğu öldü, eşi ve 1 çocuğu ağır yaralı

3 YAŞINDAKİ FIRAT HAYATINI KAYBETTİManisa'nın Kula ilçesinde kolonya dökerek evini ateşe veren İbrahim Sancar'ın hayatını kaybettiği yangında tedavi gören çocuklarından biri daha öldü.

3 YAŞINDAKİ FIRAT HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Kula ilçesinde kolonya dökerek evini ateşe veren İbrahim Sancar'ın hayatını kaybettiği yangında tedavi gören çocuklarından biri daha öldü. Yangında ağır yaralanan anne Zeliha Sancar (39) ile çocukları Kader (6) ve Fırat Sancar (3) Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk tedavisinin ardından vücudunda üçüncü derecede yanık olan 3 yaşındaki Fırat Sancar, hava ambulansı ile İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çocuk doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Böylece yangında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

ANNE VE KIZININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olayda vücutlarında yanıklar olan anne Zeliha Sancar (39) ile 6 yaşındaki Kader Sancar ise ilk tedavilerinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. Anne ile kızının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), -


Evini ateşe veren baba ile 1 çocuğu öldü, eşi ve 1 çocuğu ağır yaralı
Evini ateşe veren baba ile 1 çocuğu öldü, eşi ve 1 çocuğu ağır yaralı
Evini ateşe veren baba ile 1 çocuğu öldü, eşi ve 1 çocuğu ağır yaralı
Evini ateşe veren baba ile 1 çocuğu öldü, eşi ve 1 çocuğu ağır yaralı
Evini ateşe veren baba ile 1 çocuğu öldü, eşi ve 1 çocuğu ağır yaralı
Evini ateşe veren baba ile 1 çocuğu öldü, eşi ve 1 çocuğu ağır yaralı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Evini ateşe veren baba ile 1 çocuğu öldü, eşi ve 1 çocuğu ağır yaralı - Son Dakika


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