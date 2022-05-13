Evini satıp kripto paraya yatırdı, bütün parası batınca intihar etti - Son Dakika
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Evini satıp kripto paraya yatırdı, bütün parası batınca intihar etti

13.05.2022 12:02
Evini satıp kripto paraya yatırdı, bütün parası batınca intihar etti

İstanbul'da emlakçılık yapan Eyüp Çobanoğlu, sattığı evinin parasını kripto para borsasında kaybedince bunalıma girdi. 600 bin TL'sini neredeyse sıfırlayan 23 yaşındaki genç, sosyal medya hesabından not bırakarak intihar etti.

Dün 17: 00 sıralarında Esenyurt Örnek mahallesinde bulunan lüks bir sitede meydana gelen olayda emlak işiyle uğraşan Eyüp Çobanoğlu yaklaşık bir yıl önce kendine ait daireyi satarak kripto para borsasına girdi. Yaklaşık 600 bin TL ile borsaya giren Çobanoğlu için ilk dönemler oldukça kazançlı geçti. Ancak geçtiğimiz günlerde büyük çöküş yaşayan kripto para piyasasında ciddi kayıplar yaşandı.

Kripto para can aldı

AİLESİYLE TERS DÜŞTÜ

600 bin TL yatırımını hemen hemen sıfırlayan Çobanoğlu, ailesiyle de ters düştü. Büyük bunalıma giren genç, dün akşam üzeri sosyal medya durumuna "En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir" yazılı notu bırakarak intihar etti.

Kripto para can aldı

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede, baş bölgesine kurşun isabet eden Eyüp Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayın yaşandığı sitenin 2'nci katında bulunan dairede incelemelerde bulundu.

Kripto para can aldı

"DAİRESİNİ KRİPTO PARAYA YATIRMIŞ"

Eyüp Çobanoğlu'nun cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Olayın yaşandığı yerde mahalle sakini olan Baran Çiftçi, "Kripto paradan dolayı adam zarar etmiş. Dairesini kripto paraya yatırmış. Zarar edince, üzerine ailevi problemler de eklenmiş. Silahla intihar etmiş diye duyduk" dedi.

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Türk Lirası, İntihar, Kripto, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evini satıp kripto paraya yatırdı, bütün parası batınca intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evini satıp kripto paraya yatırdı, bütün parası batınca intihar etti - Son Dakika
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