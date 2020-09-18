Evini Yunan vakfına satmayan Mihriye Yalazı'ya Ülkü Ocaklarından Türk bayrağı - Son Dakika

Evini Yunan vakfına satmayan Mihriye Yalazı'ya Ülkü Ocaklarından Türk bayrağı

Evini Yunan vakfına satmayan Mihriye Yalazı'ya Ülkü Ocaklarından Türk bayrağı Manisa Ülkü Ocaklarından Yunan Vakfına ders veren Mihriye Yalazı'ya anlamlı ziyaret Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı'nın, Yunan Armatör Aristotle Onassis'in doğduğu ev olarak...

Evini Yunan vakfına satmayan Mihriye Yalazı'ya Ülkü Ocaklarından Türk bayrağı

Manisa Ülkü Ocaklarından Yunan Vakfına ders veren Mihriye Yalazı'ya anlamlı ziyaret

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı'nın, Yunan Armatör Aristotle Onassis'in doğduğu ev olarak bilinen Akhisar'daki tarihi evini 3 milyon euro teklif edilmesine rağmen Yunanlılara satmamasının ardından Manisa Ülkü Ocakları yaşlı kadını evinde ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti.

Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay ve eşi, Manisa Ülkü Ocakları Yöneticileri, Akhisar Ülkü Ocakları Başkanı Adem Duran ve beraberindeki ülkücüler evini Yunan Vakfına satmayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı'yı ziyaret etti. 1972 yılında eşi tarafından alınarak kendisine hediye edilen evin Yunan armatör Aristotle Onassis'in doğduğu ev olduğu ortaya çıktıktan sonra Onassis Vakfı tarafından evine 3 milyon euro teklif edilen Mihriye Yalazı yapılan teklifi reddetti. Teklifi reddetme sebebini "Türk bayrağımız ile Yunan bayrağının aynı sokakta dalgalanacak olması hepimizi derinden yaralayacaktır." sözlerine dayandıran Mihriye Yalazı Manisa Ülkü Ocakları tarafından ziyaret edildi. Ülkü Ocakları tarafından kendisine hediye edilen Türk Bayrağını öperek teslim alan yaşlı kadın bayrağı evine astı.

Ziyaret esnasında Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, "Bugünlerde Yunanistan ve benzeri ile yaşadığımız sıkıntılara karşı kendisi de sessiz kalmayarak benim evimde ve vatanımda Yunan bayrağı dalgalanmamalı diyen Mihriye teyzemizin verdiği cevap sadece Mihriye teyzemizin değil tıpkı Liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın önderliğinde 9 Eylül'de 12 Adaları temsilen yapılan 'İstiklal için kararlılık yürüyüşü' gibi Türk milletinin verdiği cevaptır. Böyle gurur verici bir olayın bizim şehrimizde yaşanması bizleri mutlu etti. Teyzemizin vatanına ve milletine olan aşkını gelecek nesillere aktarmak bu duygunun onlarda da vuku bulmasını sağlamak inşallah bizlere nasip olur" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yapılan ziyaret sonunda Mihriye Yalazı'ya Türk bayrağı hediye edilerek evine asıldı. Ziyaret, evin önünde hazır bulunan ülkücülerin İstiklal Marşını söylemesi ile son buldu.

Evini Yunan vakfına satmayan Mihriye Yalazı'ya Ülkü Ocaklarından Türk bayrağı

Ülkü Ocakları, Manisa, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evini Yunan vakfına satmayan Mihriye Yalazı'ya Ülkü Ocaklarından Türk bayrağı - Son Dakika

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