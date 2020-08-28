Evinin bodrumunda kurduğu atölyede saz yapıyor - Son Dakika

Evinin bodrumunda kurduğu atölyede saz yapıyor

ADIYAMAN'da çiftçilikle uğraşan Hüseyin İsot(55), çocukluktan başlayan saz tutkusunu evinin bodrumuna taşıdı. 4 metrekare alanda saz üreten İsot, en büyük amacının işini büyüterek istihdam sağlamak olduğunu söyledi.

Merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde yaşayan ilkokul mezunu 4 çocuk babası Hüseyin İsot, küçüklükten başlayan saz merakını bir adım daha öteye taşıdı. Yaklaşık 45 yıldır saz çalan İsot, son 20 yıldır ise sipariş üzerine evinin 4 metrekarelik bodrumunda teknolojik alet kullanmadan tamamen el emeği ile saz yapıyor.

'AMACIM İŞİ BÜYÜTÜP İSTİHDAM SAĞLAMAK'

İşlerini büyütmek istediğini söyleyen Hüseyin İsot, "Çocukluğumdan bu yana benim hobimdir. 7 yaşından bu yana saza ilgim vardı. Tabi bir köyde oturduğumuz ve Adıyaman'a uzak olduğumuz için o zamanın koşullarında saz alma ekonomimiz yoktu. Ben kırık sazlarla uğraşarak, dökerek, kırarak tamir ederek öğrendim. Son 20 yıldır aktif olarak saz yapmaya başladım. Yaptığım sazlarımda hiç kimseden destek almadan kendi imkanlarımızla sazın tüm donanımını kendimiz yapıyoruz. Tek katlı evimin 4 metre karelik küçük bir yerinde atölye açtım. Teknik ve teknolojik olan ürünlerden yararlanmıyorum. El takımları ile sazı bu duruma getiriyorum ve piyasaya sürüyoruz. Benim yapmış olduğum sazlarımda hiçbir sorun yoktur. Benim tek hedefim faaliyetlerimi sanatımı ve kültürümü icra etmek. Bunu ileriye taşımak için gençlerimize tanımak için çocuklarıma da en azından yol gösterme konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendim tarım işi olan tütüncülük işi ile uyarıyorum. Tarlada işimiz olmadığında boş zamanlarımda boş gezmeyi sevmiyorum 4 metre kare olan atölyemde saz yaparak zamanımı geçiriyorum. Ağacımız kuru ise 10 gün içerisinde bir sazımızı yapıyoruz. Ağacımız yaş ise kurutmaya bırakıyoruz. Yaş ağaç 5-6 ay içerisinde kuruduktan sonra işlem yapıyorum. Tomruğu getirip burada saz yapıyorum. Hedefim daha güzel büyük bir iş yeri açıp istihdam sağlamak" şeklinde konuştu.