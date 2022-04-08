Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti

08.04.2022 00:57
Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti

Kocaeli'de 2 katlı evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Kocaeli'de 2 katlı evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Ulucami Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısında çalışma yaparken dengesini kaybeden Yakup Bayram, birinci katta bulunan sundurmaya çarpıp ardından beton zemine düştü. Bayram'ı yerde yatarken gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Yakup Bayram'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de şüpheli bir durum olup olmadığına dair incelemelerde bulundu. Yakup Bayram'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Çalışma yaptığı çatıdan düşüp öldü Çalışma yaptığı çatıdan düşüp öldü

Yakup Bayram, Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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