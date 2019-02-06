Son Dakika Haberleri: Evinin Salonunda Domates Yetiştiriyor

Evinin Salonunda Domates Yetiştiriyor

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi, eşiyle evinin salonuna domates yetiştiriyor.

Evinin Salonunda Domates Yetiştiriyor, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi, eşiyle evinin salonuna domates yetiştiriyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Harun Altınsoylu, evinin balkonunda geçen yıl aldığı yaklaşık 20 domates tohumu ekerek yetiştirdi.

Ektiği tohumların fide olması üzerine bu yıl da daha fazla domates tohumu alarak evinin salonunda hazırladığı stantta domates yetiştirmeye başladı.

Misafir odasında yaklaşık 900 fidesi bulunan Altınsoylu, geçen yıl ürettiklerini yediğini bu yıl ise talip olursa satmayı planlıyor.

Altınsoylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimci biri olarak üretmenin önemli olduğunu düşünerek böyle bir hobi gerçekleştirdiğini söyledi.

Fidelere çöpe atılmış malzemelerden de stant yaptığını dile getiren Altınsoylu, şunları kaydetti:

"Her gün sabah erken saatlerde işe gidiyorum. Gece geç geliyorum. Ben bunlara sadece 10 dakika zaman ayırabiliyorum. Benim olmadığım zamanlarda eşim bana destek oluyor. Ben yorgun olduğumda eşim suluyor. Bunların hepsinin birer bebek gibi bakıma ihtiyacı var. Bazen burada 1 saat zaman geçirdiğim de oluyor. Günlük yaşadığım stresi ve sıkıntı alıyor. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:37 Kaynak: AA

Merkez, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel
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