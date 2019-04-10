Evkur Yeni Malatyaspor'da Ertaç Özbir ve Murat Akça Affedildi

Evkur Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz günlerde teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Ertaç Özbir ile defans oyuncusu Murat Akça affedildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz günlerde teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Ertaç Özbir ile defans oyuncusu Murat Akça affedildi.



Yaklaşık 1 aydır kadro dışı cezası aldıkları için takımdan ayrı çalışan Ertaç Özbir ve Murat Akça'nın, Teknik Direktör Erol Bulut'un raporuyla affedildiği ifade edildi. 2019 Mayıs ayında sözleşmeleri bitecek olan ikilinin, affedilme kararının kendilerine iletilmesinin ardından takımla birlikte yaptıkları çalışmalardaki neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.



Öte yandan Yeni Malatyaspor, pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıkları sürüyor. Erol Bulut nezaretine yapılan antrenmana bütün futbolcular katılırken, geçen hafta sakatlığından dolayı forma giyemeyen defans oyuncusu Mustafa Akbaş'ın da tamamen iyileştiği, Alanyaspor maçında forma verilmesi halinde oynayabileceği bildirildi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlan antrenman taktik çift kale maçla sona erdi. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Abdullah Gül'den Yeni Parti Kuracağı Konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na Talimat: Bekleyin

Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş

Meral Akşener, Erdoğan'a Çağrıda Bulundu: Şentop'u İstifa Ettir, Yıldırım'a Oy Vereceğiz

Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi