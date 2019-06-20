Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor, Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika Spor Haber

Evkur Yeni Malatyaspor, Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

45 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan sezon Atiker Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan sezon Atiker Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Yeni Malatyaspor, Konyaspor'un yıldız ismi Moryke Fofana'yı renklerine bağladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Başkan Adil Gevrek'in ofisinde 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Resmi imzanın ardından konuşan Fildişili futbolcu, "Yeni bir serüvene hazır olduğumu düşünüyorum. Yeni Malatyaspor hedeflerime uygun bir kulüp. Teklif geldikten sonra oturduk ve de anlaştık. Umarım burada iyi izler bırakırım" diye konuştu.

Fofana'yı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da çok istediği öğrenildi. Fildişi Sahilli oyuncu Atiker Konyaspor formasıyla geçen sezon 34 resmi karşılaşamaya çıkarken, 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:26 Kaynak: İHA
Sergen Yalçın, Atiker Konyaspor, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi Fenerbahçe'ye anlaşmaya vardığı Arslanagic'den kötü haber! Bruma için transfer atağı! Çılgın rakam Ozan Kabak için Stutgart'tan veda açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:11:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyaspor, Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]