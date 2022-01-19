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Evlat hasreti çeken aileler kar altında nöbette - Son Dakika

Evlat hasreti çeken aileler kar altında nöbette

19.01.2022 23:51

- Evlat hasreti çeken aileler kar altında nöbette Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 871. gününde kar altında devam ediyor.

- Evlat hasreti çeken aileler kar altında nöbette

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 871. gününde kar altında devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 871. gününde de sürüyor. Kent genelini kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık ve soğuk hava şartlarına rağmen eyleme gelen aileler evlatlarını HDP'den istiyor.

Diyarbakır'da, oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia etti. Begdaş, "Biz, 3 yıldır bu kapıdayız, hastalık, yağmur kar demeden şuanda da kar altında bekliyoruz. Acaba bizim evlatlarımız orada ne yapıyor onu bilemiyoruz biz yine de buradayız. Buradan HDP'ye sesleniyorum, sizde Allah korkusu varsa artık yeter, bu aileler burada çocuklarımız ise orada perişan. Siz bu ailelerden ne istiyorsunuz sizde hiç mi vicdan Allah korkusu yok. Artık yeter, ne gecemiz var nede bayramımız, siz hiç samimi değilsiniz ve sahtekarsınız. Kürt'üz diyorlar, siz, Kürt olamazsınız olsa olsa Amerika'nın üçkağıtçısı olursunuz. Çocuklar, gelin aileniz sizi burada bekliyor, yetmiyor ailenizin önünü kesip göz dağı veriyorlar. Ama bizi yıldıramazlar ucunda ölümde olsa buradan kalkmayacağız. Gelin teslim olun yeter artık siz orada biz burada perişan olduk" dedi.

Evlat hasreti çeken aileler kar altında nöbette
Evlat hasreti çeken aileler kar altında nöbette
Evlat hasreti çeken aileler kar altında nöbette

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat hasreti çeken aileler kar altında nöbette - Son Dakika


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