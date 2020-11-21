Evlatlarını HDP ve PKK'dan istemek için eylem yapanlara iki aile daha katıldı - Son Dakika

Evlatlarını HDP ve PKK'dan istemek için eylem yapanlara iki aile daha katıldı

21.11.2020 13:53

Evlatlarını HDP ve PKK'dan istemek için eylem yapanlara iki aile daha katıldı Korkularını yenen aileleri HDP il binası önünde evlat nöbetine katılımlar devam ediyor Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti...

Evlatlarını HDP ve PKK'dan istemek için eylem yapanlara iki aile daha katıldı

Korkularını yenen aileleri HDP il binası önünde evlat nöbetine katılımlar devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti eylemine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 446'ıncı gününde de devam ederken, evlat nöbetine iki aile daha katıldı. 2013 yılında 20 yaşında Bingöl Üniversitesinde okurken terör örgütü mensupları tarafından kandırılarak dağa götürülen Nurullah İğne'nin annesi Hüpriye İğne ve babası Mehmet İğne Bingöl'ün Karlova ilçesinden gelerek evlat nöbetine katıldı. Diğer bir aile Diyarbakır'ın Sur ilçesi Sumak köyünden gelerek evlat nöbetine katıldı. Sur ilçesinden gelen anne Sultan Öz, 2016 yılında henüz 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Hasan Öz için eyleme dahil oldu.

Anne Hüpriye İğne, HDP'yi, sorumlu tutarak oğlunun kaçırıldığını öne sürdü. Evladı için geldiğini belirten anne İğne, "Tam 7 senedir bir haber alamıyorum. Bir ses çıkmadı, bize yol göstermiyorlar. Bizde bu aileleri televizyonda gördük buralara kadar geldik. Nurullah kurban olduğum, daha dayanamıyoruz. Annem, çok geç oldu. Ne olduysa çocuğu biranda kandırdılar, götürdüler biz çocuğu bir daha görmedik" dedi.

Kürtçe açıklamalarda bulunan anne Sultan Öz, oğlu Hasan için, ciğeri için geldiğini ifade etti. Anne Öz, "Üç kere HDP il binasına geldim, yemin ettiler. Oğlunuzu görmedik dediler. Nereye gittiysem kimse yol göstermedi, kimse oğlunu gördüm demedi. Oğlum rica ediyorum, Allah rızası için gel. Ne gecem gecemdir. 24 saat seni düşünüyorum. Sanki beynimde seninle konuşuyorum" şeklinde konuştu.

Aileler, zılgıtlar ve alkışlarla karşılanıp açıklamadan sonra evlatlarının fotoğraflarını alıp eylemde olan diğer ailelere katıldı.

Evlatlarını HDP ve PKK'dan istemek için eylem yapanlara iki aile daha katıldı
Evlatlarını HDP ve PKK'dan istemek için eylem yapanlara iki aile daha katıldı
Evlatlarını HDP ve PKK'dan istemek için eylem yapanlara iki aile daha katıldı
Evlatlarını HDP ve PKK'dan istemek için eylem yapanlara iki aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlatlarını HDP ve PKK'dan istemek için eylem yapanlara iki aile daha katıldı - Son Dakika


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