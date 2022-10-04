EVLENİP GELDİĞİ KAYSERİ'DE GÖRME KAYBINDAN KORNEA NAKLİYLE KURTULDU

ERZURUM'da yaşayan Deniz Akdağ (28), 5 yıl önce evlenip geldiği Kayseri'de, sol gözüne yapılan kornea nakli ile net görebilmeye başladı. Operasyonu yapan Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Kornea Bankası Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ataş, Kendisine taktığımız kornea vücuduyla uyumlu oldu. Deniz'in şu an görmesi gayet güzel dedi.

Erzurum'da yaşayan Deniz Akdağ, doğuştan görme kaybı bozukluğu ile dünyaya geldi. Uzun yıllar görme kaybı yaşayan Akdağ, 5 yıl önce evlenip Kayseri'ye geldi. Burada Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran Akdağ'ın sol gözüne kornea nakli yapılmasına karar verildi. Akdağ, gözüne yapılan kornea nakli ile net görebilmeye başladı. Genç kadının sağ gözü içinde nakil planlaması yapıldı. Kornea naklini gerçekleştiren Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Kornea Bankası Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ataş, Deniz bize 2017 yılında başvurdu ve korneal distrofi dediğimiz her iki gözde bozukluk vardı. Görmesi günlük hayatını etkiliyordu. 2-3 metreden parmak sayma düzeyinde dediğimiz görmesi ciddi oranda düşmüştü. Tanıyı koyduktan sonra Deniz'e kornea nakli ameliyatı yaptık. Bu süreçte kendisinde katarakta gelişmişti. Onunda ameliyatını yaptık. 5 yılın sonunda geldiğimiz nokta çok iyi. Kendisine taktığımız kornea vücuduyla uyumlu oldu. Deniz'in şu an görmesi gayet güzel diye konuştu.

Ameliyat ekibinde yer alan Kayseri Şehir Hastanesi Kayseri Göz Hastalıkları Kliniği Hekim İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ender Sarıkaya ise, Kornea nakli yapabilmek için önce korneayı tanımamız gerekiyor. Kornea gözün ön yüzeyindeki saydam, saat camı gibi olan tabakadır. Kornea tabakasında çeşitli nedenlerle görmemizi etkileyen sıkıntılar oluşabiliyor. Çözüm ise, eğer hastalık ilerlediyse kornea nakli gerçekleştirilebiliyor. Kornea nakli işlemi uzun bir süreç. Sadece ameliyatı yapmakla bitmiyor. Sonrasında takiplerinin de yapılması gerekiyor. Hastayı sık görmek ve tedavisini düzenlemek gerekiyor. Kornea nakline başvurmak isteyen hastalarımız başvurabilir. Süreci değerlendirip uygun kornea bulunduktan sonra nakil yapıyoruz ifadelerini kullandı.

Doğuştan görme kaybı yaşadığını belirten Deniz Aktan da, Gözümden rahatsızlığım vardı. Erzurum'dan Kayseri'ye geldim. Burada bir yuva kurdum. Sonrasında tavsiyeler üzerine Mustafa Bey'e kontrol için geldim. Gözümdeki problemin doğuştan olduğu söylendi. Ameliyat ve nakil sürecim başladı. Nakilden sonra görmem gittikçe iyileşti. Gözümdeki bulanıklık kalktı. Çok şükür şimdi gayet iyiyim. Benimle ilgilenen doktorlara ve hemşirelere çok teşekkür ediyorum dedi.