Kameralar ortaya çıkardı! Zorla evlenmek istediği Şerife'nin ağabeyini öldüren sanığın babası da suçlu bulundu - Son Dakika
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Kameralar ortaya çıkardı! Zorla evlenmek istediği Şerife'nin ağabeyini öldüren sanığın babası da suçlu bulundu

31.03.2023 14:26
Kameralar ortaya çıkardı! Zorla evlenmek istediği Şerife'nin ağabeyini öldüren sanığın babası da suçlu bulundu

Çorum'da evlenme teklifini üniversite okuyacağını söyleyerek reddeden 19 yaşındaki Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz'ü tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Özkarslı'nın babası Mehmet Özkarslı da tutuklandı. Dava dosyasına delil olarak giren cep telefonu kamerası görüntülerinde, baba Özkarslı'nın ölen Mehmet İçöz'e sopa ile vurduğu fark edildi.

Geçen yıl, Çorum Sungurlu'ya bağlı Kavşut köyünde bakkal işleten Ahmet Özkarslı (26), Şerife İçöz'ü ailesinden istedi. Şerife İçöz, üniversitede okumak istediğini belirterek evlenmek istemediğini söyledi. Bu nedenle Özkarslı ailesi ile İçöz ailesi arasında husumet oluştu.

KÖY MEYDANINDA SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

18 Ekim 2022'de Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz ile Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı arasında köy meydanında tartışma çıktı. Ahmet Özkarslı, tabancayı çıkarıp Mustafa İçöz'e (21) ateş etti. Ağır yaralanan İçöz, ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Özkarslı tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahmet Özkarslı hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Özkarslı hakkında ise 'öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kamera görüntüleri ele verdi! Evlenmek istemeyen Şerife'nin ağabeyini öldüren sanığın babası da tutuklandı

ÖLEN GENCE SOPA İLE VURMUŞ

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava dosyasına olay anına ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü delil olarak girdi. Görüntüde Ahmet Özkarslı'nın babası tutuksuz sanık Mehmet Özkarslı'nın ölen Mehmet İçöz'e sopa ile vurduğu görüldü.

Kamera görüntüleri ele verdi! Evlenmek istemeyen Şerife'nin ağabeyini öldüren sanığın babası da tutuklandı

BABA DA TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, kamera görüntüleri, sopa parçasının bulunması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle Mehmet Özkarslı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Kamera görüntüleri ele verdi! Evlenmek istemeyen Şerife'nin ağabeyini öldüren sanığın babası da tutuklandı
Kaynak: DHA
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Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kameralar ortaya çıkardı! Zorla evlenmek istediği Şerife'nin ağabeyini öldüren sanığın babası da suçlu bulundu - Son Dakika


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