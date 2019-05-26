Son Dakika Haberleri: Evlere dadanan suç makinesi kız kardeşler tutuklandı

Evlere dadanan suç makinesi kız kardeşler tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gündüz vakti girdikleri evden 2 bin 500 TL para ve ziynet eşyası çalmaktan gözaltına alınan iki kız kardeş tutuklandı.

Evlere dadanan suç makinesi kız kardeşler tutuklandı, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde gündüz vakti girdikleri evden 2 bin 500 TL para ve ziynet eşyası çalmaktan gözaltına alınan iki kız kardeş tutuklandı.

Olay, 17 Mayıs tarihinde Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Engin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmana gelen 3 kadın, giriş kattaki dairenin zilini çalıp, içeride kimse olmadığını anlayınca kapıyı kartla açarak içeri girdi. Evde bulunan 2 bin 500 TL para ve yaklaşık bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alan kadınlar kaçtı. Evin soyulduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan fiziki ve güvenlik kamerası incelemelerinde eve giren kadınlardan 2'sinin S.Ö. (26) ve G B. (29) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde S.Ö. ve G.B. isimli kız kardeşlerin Yalova'da olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kız kardeşlerden S.Ö.'nün hırsızlıktan 25, G.B.'nin ise 12 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kız kardeş, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan S.Ö. ve G.B.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:31 Kaynak: İHA
Kocaeli, Derince, 3. Sayfa
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