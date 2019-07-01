Son Dakika Haberleri: Evleri yanan 7 kişilik aile yardım bekliyor
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Evleri yanan 7 kişilik aile yardım bekliyor

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında bir ev kül oldu.

Evleri yanan 7 kişilik aile yardım bekliyor, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında bir ev kül oldu. Evleri yandığı için komşularına misafir olan aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Yangın, geçtiğimiz gün Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bir evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede evi kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında eşyalar kullanılmaz hale geldi.

"Evim yandı, yardıma ihtiyacım var"

Evi yanınca mağdur olduklarını belirten 5 çocuk annesi Songül Tekin, "Evde çocuklarım varken evin girişindeki antrede bulunan yüklükte yangın çıktı. Yangın yüklükte başlayıp, birden evin tamamını sardı. Bütün eşyalarımız yandı. Komşularımızın yardımları sayesinde şimdi geçimimizi sağlıyoruz. 5 çocuk eşim ve ben 7 kişi komşumuzun evinde kalıyoruz Eşim inşaatlarda gündelikçi işçi olarak çalışıyor. Yetkililerden Allah rızası için bize yardım elini uzatmasını istiyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:33 Kaynak: İHA
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