Evlerinde yanarak ölen iki bebek tek tabutla toprağa verildi - Son Dakika

Ordu'nun Korgan ilçesinde barakaya benzer bir ahşap evde çıkan yangın sonucu, 8 aylık Yaman bebek ve 3 yaşındaki ağabeyi Eymen Alantepe, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Çocuklar, ilçeye bağlı Alantepe Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Olay, ilçeye bağlı Tepealan Mahallesi'nde 4 Şubat tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüp patlaması sonucu barakaya benzer tek odalı ahşap bir evde yangın çıktı. Bu sırada anne Filiz Koçak, hamile olduğu için hastanede bulunurken, baba Selami Alantepe ise kısa süreliğine yan tarafında bulunan baba evine gitti. Yangını fark eden baba Selami Alantepe, olaya müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ölüm, 8 aylık Yaman bebeği uykuda yakaladı

Yangının çıktığı esnada beşikte uyuduğu öğrenilen 8 aylık Yaman Alantepe ile 3 yaşındaki ağabeyi Eymen Alantepe, alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybetti. Bölgedekiler, tek odalı ahşap evin etrafında naylon branda çevrili olduğunu, bu nedenle alevlerin hızlı bir şekilde yayıldığını belirtti.

Olay günü yangın bölgesinden alınan cenaze bulguları, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından iki küçük kardeşin cenazesi, memleketi Korgan ilçesine gönderildi. Alınan helalliğin ardından çocuklar için cenaze töreni düzenlendi.

Ölümün ayırdığı kardeşler, tek tabut içerisinde musallaya konuldu, aynı anda toprağa verildi

Aile, Tepealan Mahallesi Kırıkbozu Alanbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde baba Selami Alantepe taziyeleri kabul ederken, 8 aylık Yaman bebek ve 3 yaşındaki ağabeyi Eymen Alantepe'nin cenazeleri buraya getirildi. Ölen kardeşlerin cenazeleri tek tabut içerisinde musalla taşına konulurken, alınan helalliklerin ardından kılınan cenaze namazları sonrası çocuklar, her iki mezara gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. - ORDU