İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli küçük kız: İsrail devlet bile değil onlar sadece çocuk katili - Son Dakika
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İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli küçük kız: İsrail devlet bile değil onlar sadece çocuk katili

08.08.2022 10:52

Batı Şeria'daki evlerini bombalayıp yıkan işgalci İsrail'e kameralar önünde isyan eden Filistinli küçük kız, "İsrail devlet bile değil onlar sadece çocuk katili" diye tepki gösterdi. Küçük kızın sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Filistin'de isyanın sesi bu kez İsrail bombalarından yaralı kurtulan küçük bir kız oldu. Evi işgalci İsrail devleti tarafından bombalanıp yıkılan küçük kız, tepkisini kameralar karşısında dile getirdi.

"İSRAİL DEVLET BİLE DEĞİL, ONLAR SADECE ÇOCUK KATİLİ"

İsrail zulmü altındaki Batı Şeria'da evi İsrail askerleri tarafından bombalanan Filistinli küçük kız, işgal güçlerinin evlerini bombalayarak, geri çekilmelerinin ardından kameraların karşısına geçti ve kararlılıkla "İsrail devlet bile değil onlar sadece çocuk katili. Onlar yüzünden ayağımın altında yaralar var. Çocukları bombalıyorlar ve şimdi evimizi bile bombalamış olabilirler. Çünkü en son savaşta da bombaladılar" dedi. Başındaki yarasıyla dikkat çeken küçük kızın sergilediği bu cesur tavır büyük beğeni topladı.

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SON DAKİKA: İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli küçük kız: İsrail devlet bile değil onlar sadece çocuk katili - Son Dakika
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