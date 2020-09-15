KAYSERİ Evlerinin yıkımını engellemek için çatıya çıkıp, tüfekle ateş açtılar - Son Dakika

Evlerinin yıkımını engellemek için çatıya çıkıp, tüfekle ateş açtılar

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde oturdukları kaçak evin yıkımını engellemek için çatıya çıkan 3 kardeş, havaya tüfekle ateş açtı. Polisin ikna edip çatıdan indirdiği kardeşler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Başakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Harun Ç., Davut Ç. ve Muhammed Ç. isimli kardeşler, 2 yıl önce 3 dönümlük hazineye ait araziye gecekondu ve ahır yaptı. Talas Belediyesi kaçak yapının yıkımı için bölgeye iş makinesi gönderdi. İş makinelerini görüp evin çatısına çıkan kardeşlerden Harun Ç. elindeki tüfekle havaya ateş açtı. Belediye ekipleri geri çekilirken bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışması sonucu 3 kardeş çatıdan indirilerek, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yıkım çalışması ise yapılamadı.