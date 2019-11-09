Son Dakika Haberleri: Evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı

Evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı

7 saat önce

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlilerince evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlilerince evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.


İstanbul, Kayseri, Mersin ve Gaziantep'te farklı tarihlerde gerçekleşen 4 faili meçhul evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayının şüphelisi, benzer suçlardan kaydı bulunan 2 şahıs Gaziantep polisi tarafından yakalandı.


Yakalanan şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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