Evren esnafa sicil affı istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evren esnafa sicil affı istedi - Son Dakika

Evren esnafa sicil affı istedi

6 saat önce

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, depremzede esnaflara sicil affı istedi.

Evren esnafa sicil affı istedi, System.String[]

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, depremzede esnaflara sicil affı istedi.


Malatya ve Elazığ da meydana gelen deprem nedeni Malatya'yı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Valilikte yapılan toplantıya katılan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, depremden dolayı kırgın ve durağan giden piyasaların canlandırılması, esnaf ve sanatkarların iş hacmi ve ticaretini geliştirebilmesi için kooperatif olarak esnaflara daha kolay kredi imkanı sunabilmek için bankaların kredi notuna inisiyatif sağlayarak sicil affı düzenlemesi yapmasını istedi. Evren, " Esnaflarımız ilk öncelikli beklentisi sicil affıdır" dedi.


Ali Evren, "Esnaflarımıza Halk Bankası aracılığı ile 50 bin TL KOSGEB aracılığı ile 100 bin TL faizsiz kredi imkanı sunan, sunun yanında yine Halk Bankası, tüm esnafımızın tüm kredilerini faizsiz 1 yıl ödemeyi ertelenmesinden dolayı Hükumete ve Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederiz" diyerek, ayrıca bu kredilerden daha fazla esnafların faydalanması için sicil affı çıkarılması için Bakan Albayrak'a dosya takdim etti. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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