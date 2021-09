Evrim Yaşlak doğum gününü dostlarıyla kutladı - Son Dakika

İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı Levent Hill & Chill Restoran'da doğum günü partisine katılım oldukça yoğundu. Evo Holding kurucularından olan Evrim Yaşlak, kardeşi Evren Yaşlak ile özel olarak koordine ettiği partilerinde çok keyifli anlar yaşandı. Partide Evrim Yaşlak'ın elbisesi Aydın Göynü imzası taşırken, pastası Pastam Burada ekibi tarafından özel olarak tasarlandı.

Yaklaşık 60 özel davetlinin katılımıyla gerçekleşen doğum günü, adeta bir görsel şölene dönüştü. Menajer Kadir Mıhçı ve Teo Demir'in özel olarak organize ettiği organizasyon tüm gelenlerden büyük ilgi gördü.

Evrim Yaşlak'ın doğum günü partisinde, erkek kardeşi Evren Yaşlak 50.000 TL'lik Hublot marka saat hediye etti. Yaşlak'ın yakın dostları olan Umut Akyürek, Oktay Ertuğrul, Seren Uzun ve Ayça Gürsaçer gecede sahne aldı. Gecenin tüm video ve resimlerini de ünlü fotoğrafçı Levent Çekiç üstlendi.

Doğum gününe katılan diğer isimler şöyle;

Yeşim Akıncı, Didem Delen, Melek Balkan, Best model of Turkey 2018 birincisi Ulaş Özgür Arslan, Best model of Turkey menajeri Aydın Güler, Den Den Grup sahibi Tamer Köseoğlu, Songül Estetik sahibi Songül Güney, Kobi Türkiye sahibi Koray Aksu, Muammer Kapucuoğlu, Oksana Kuznetsova, Özkan Aydoğanoğlu, İlker Uzunalan, Mine Şen, Levent Çekiç, Cafer Andıç, Eda Kozat, Ferhat Göktaşlar, Arda Ok, Omar Şahin, Aşkın Şengün, Avukat Atakan Karataş, Avukat Elif Nur Çetinkaya, İlhan Arık, Tuğçe Akdemir, Cenk Kökan, Zafer Tokgöz, Murat Dede, Hatice Bedir geceye katılan isimler arasındaydı.