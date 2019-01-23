Evvel Zaman Dışından Masallar – Orman Lokantası
48 dakika önce
İş Sanat'ın geçtiğimiz sezon çocuklarla ilk defa buluşturduğu müzikli masal serisi Evvel Zaman Dışından Masallar, bu sezon Orman Lokantası ile başlıyor.
Yekta Kopan'ın Hansel ve Gretel masalından yola çıkarak kaleme aldığı Serdar Biliş'in yönettiği dinletinin müziklerini Çiğdem Erken, kostümlerini Tomris Kuzu, koreografisini Tuğçe Tuna, sahne ve dekor tasarımını ise Cem Yılmazer yaptı.
Anlatıcılığını sevilen oyuncu Sevinç Erbulak'ın üstleneceği oyunda küçük sanatseverler eğlence dolu bir yolculuğa çıkacak, Hansel ve Gretel ile yepyeni diyarlar keşfedecekler. Müzik ve dansla dolu bu oyunu kaçırmamak için 27 Ocak Pazar günü saat 15.00'ı takvimlerinize not almayı unutmayın.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:18 Kaynak: Bültenler
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