Excalibur PUBG Arena Turnuvası'nda büyük finale kalan son takımlar belli oldu! - Son Dakika

Excalibur PUBG Arena Turnuvası'nda büyük finale kalan son takımlar belli oldu. Türkiye'nin en büyük PUBG takımlarının kıyasıya rekabet içinde savaşacağı turnuvaya artık biraz daha yakınız.

Açık elemelerden Büyük Finale çıkmaya hak kazanan takımlar Türkiye'nin en iyileriyle 20.000TL ödül havuzlu turnuvaya katılma biletine artık sahipler. Bugün tamamlanan C ve D grubu maçlarıyla birlikte büyük finale adını yazdıran takımlar belirlendi. Biz de sizler için günün sonuçlarını derledik.

Turnuvanın elemelerinden çıkan son 4 takım ise Silencers, İzmir Spor, Imortal ve Cürüm oldu.

Turnuvaya direkt davet alan 8 takım ise şu şekilde:

1907 Fenerbahçe Espor

836 Pizza Locale

Digital Athletics

fastPay Wildcats

Karagümrük Espor

Kumiho Gaming

XFlow Esports

Other Side Esports

9 Mayıs 2021 Saat: 13: 00 tarihinde başlayacak büyük finalleri ise 10000Days ve Vicrains sunacak. Ayrıca katılımcıları ve izleyicileri bir çok sürpriz bekliyor. Tüm takımlara şimdiden başarılar!