EXPO 2021 Hatay, kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika
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EXPO 2021 Hatay, kapılarını ziyaretçilere açtı

31.03.2022 19:43
EXPO 2021 Hatay, kapılarını ziyaretçilere açtı

"Medeniyetler Bahçesi" ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay organizasyonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programla ilk misafirlerini ağırladı.

"Medeniyetler Bahçesi" ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay organizasyonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programla ilk misafirlerini ağırladı.

Antakya Karaksı mevkisindeki EXPO Alanı'nda düzenlenen etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve müzik dinletisiyle başladı.

Kılıçdaroğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO için yapılan 1600 metrekarelik Ortak Varoluş Mozaiği'nin son taşlarını koydu.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra iller bahçeleri, medeniyetler bahçesi ve biyolojik göleti gezip, ilgililerden bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında Medeniyetler Korosu konser verdi.

Programa, CHP parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, bazı ülkelerin Ankara Büyükelçileri, yerli ve yabancı misafirler katıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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