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Eylem için toplandılar, eylem yapamadan dağıldılar - Son Dakika

Eylem için toplandılar, eylem yapamadan dağıldılar

28.12.2021 15:21

Eylem için toplandılar, eylem yapamadan dağıldılar Manisa'da JES açılması planlanan bölgede bilirkişi heyetinin keşif yapacağını duyan mahalle sakinleri eylem yapmak için hazırlandı Bilirkişi heyeti toplanan kalabalığı görünce bölgeye uğramadan başka bir bölgeye giderek incelemesini yaptı...

Eylem için toplandılar, eylem yapamadan dağıldılar

Manisa'da JES açılması planlanan bölgede bilirkişi heyetinin keşif yapacağını duyan mahalle sakinleri eylem yapmak için hazırlandı

Bilirkişi heyeti toplanan kalabalığı görünce bölgeye uğramadan başka bir bölgeye giderek incelemesini yaptı

MANİSA - Manisa'da JES açılması planlanan bölgede mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin keşif yapacağını duyan mahalle sakinleri eylem yapmak için hazırlandı. Bilirkişi heyetinin bölgeye uğramaması üzerine vatandaşlar eylem yapamadan dağıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy, Türkmenköy, Işıklar, Ilgınköy, Baklacı, Akkeçili ve Selce mahalleleri bölgelerinde açılması planlanan jeotermal kuyular ve Tepeköy Jeotermal Enerji Santralleri projesi kapsamında yapılacak çalışmalar için Alaşehir Ziraat Odası tarafından projelerin iptali için açılan davada, mahkeme heyetinin görevlendirdiği bilirkişi heyetinin bölgede keşif yapacağı bilgisini alan çevre köylerde oturan vatandaşlar Tepeköy Merasında eylem yapmak için bölgede toplandı. Keşif ekibinin bölgeye uğramaması üzerine köylüler olaysız bir şekilde dağıldı.

Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı Tepeköy Merasında eylem için toplanan köylülerden Tepeköy Mahallesi sakinlerinden Mahmut Taşpınar, keşif ekibini beklerken, vatandaşlara seslenerek, "Biz buraya taşkınlık yapmaya gelmedik. Hakkımız aramaya geldik. Kimse taşkınlık yapmasın" uyarısında bulundu. Çiftçiler ellerinde dövizlerle, 'Jeotermal istemiyoruz', derken minibüslerle taşınan öğrenciler de ellerinde tuttukları dövizlerle JES karşıtı sloganlar attı.

Merada koyunlarını otlatan Süleyman Özpamuk isimli üretici ise, "Mahallemizde bin, bin 500 koyun var. Bu koyunlar buraya santral yapılırsa nerede otlayacak? Burası bizim meramız. Jeotermal istemiyoruz." diyerek tepkisini gösterdi.

Keşif ekibinin çiftçilerin toplandığı alana uğramadan, başka bölgeye geçmesi üzerine Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Biz bu mücadele kapsamında davamızı açtık, keşif ekibini de bu bölgeye getirdik. Mücadelemiz devam edecek." dedi.

Mahalle sakinleri saatlerce bekledikleri merada eylem yapamadan olaysız bir şekilde dağıldı.

Eylem için toplandılar, eylem yapamadan dağıldılar
Eylem için toplandılar, eylem yapamadan dağıldılar
Eylem için toplandılar, eylem yapamadan dağıldılar
Eylem için toplandılar, eylem yapamadan dağıldılar
Eylem için toplandılar, eylem yapamadan dağıldılar
Eylem için toplandılar, eylem yapamadan dağıldılar
Eylem için toplandılar, eylem yapamadan dağıldılar

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Jeotermal, Tepeköy, Mahkeme, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eylem için toplandılar, eylem yapamadan dağıldılar - Son Dakika


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