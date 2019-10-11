Eylül ayında Kayseri Havalimanı'nda 217 bin 300 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre; eylül ayında Kayseri Havalimanı iç hat yolcu trafiği 181.260, dış hat yolcu trafiği 36.040, toplam yolcu trafiği ise 217.300 oldu.



2019 yılı Eylül ayında Kayseri Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1.093, dış hatlar uçak trafiği 258 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1.351 olarak gerçekleşti.



2019 yılı Eylül ayında Kayseri Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 2.780 ton oldu.



9 Aylık Gerçekleşmeler



Kayseri Havalimanı 2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1.754.613, uçak trafiği 11.288, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 20.414 ton olarak gerçekleşti. - KAYSERİ