Eylül ayında en çok satılan otomobiller belli oldu!

Bilindiği üzere otomobil sektöründe yaşanan kriz, tüm dünyada etkisini gösteriyor. Öyle ki ülkemizdeki döviz artışı ve ekonomik krizle birlikte bu durum, daha da ağırlaşarak devam ediyor. Tüm bu etkenler, sıfır otomobil satışlarını da etkiledi. Otomobil haberleriyle bilinen Emre Özpeynirci, Eylül ayı satış verilerini paylaştı.

Fiat Egea, Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobil oldu

Türkiye'de artık 500 bin TL altında hemen hemen hiç araba kalmadı. Ancak bu aralıkta satışlarına devam eden Fiat Egea, sıfır otomobil satışlarındaki liderliğine devam ediyor. Model, Eylül ayında açık ara en çok satılan otomobil oldu. Araç, 5773 satışla başı çekiyor.

Yüzde 13 ile liderlikte yer alan Fiat Egea'yı yüzde 6 ile Toyota Corolla ikinci, Renault Megane Sedan yüzde 5,3 ile üçüncü sıradan takip ediyor. Dördüncü sırada yine Fiat yer alıyor. Şirket, Egea Cross ile yüzde 5'lik bir dilim alarak dördüncü sıradan listeye girdi. Öte yandan Eylül ayının en büyük çıkışını 961 adetlik satışla Kia Stonic ve 900 adetlik satışla Honda City yaptı.

Arabalar cep yakıyor: Sıfır otomobillere zam geldi!

Sıfır otomobil satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine bakıldığında yüzde 8,7'lik bir büyümeye sahne oldu. Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 62.084 adet artış gösterdi. Otomobil satışları Eylül ayında yüzde 2,9 artarak 44.681 adete yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Eylül ayına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Bozkurt, baz etkisiyle eylül ayında sıfır otomobil pazarının artmış gibi göründüğünü ancak 9 ay sonunda düşüş olduğunu belirtti. Ek olarak mucize yaşanmaması halinde bu yılın sonunda pazarın 2021'in altında kalacağını sözlerine ekledi.

Hafif ticari satışlarında son durum

Eylül ayı ve Ocak-Eylül döneminde en çok satan hafif ticari modeller listesinde her zaman olduğu gibi Ford ve Fiat ambargosu göze çarpıyor. Binek versiyonların göze çarptığı listede yüzde 15'lik payla Ford Tourneo Courier lider durumda.

Türkiye'de popüler olan Fiat Doblo Combi, yüzde 10 ile ikinci sırada yer alırken Fiorino Combi yüzde 9,2 ile üçüncü sıradan listeye girdi. Eylül ayında toplamda 17,403 hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. 2022 boyunca ise bu sayı 121,306 ya yükseldi.