Eynesil'de 'Hamsi Şenliği' düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eynesil'de 'Hamsi Şenliği' düzenlendi - Son Dakika

Eynesil'de 'Hamsi Şenliği' düzenlendi

6 saat önce

Giresun Üniversitesi, Eynesil Kamil Nalbat Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından 4. geleneksel 'Hamsi şenliği' yapıldı.

Eynesil'de 'Hamsi Şenliği' düzenlendi, System.String[]

Giresun Üniversitesi, Eynesil Kamil Nalbat Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından 4. geleneksel 'Hamsi şenliği' yapıldı.


500 öğrencinin katıldığı şenlikte 100 kilo hamsi ızgarada pişirilerek dağıtıldı. Öğrencilerin kaynaşması ve stresten uzak bir gün geçirmeleri için her yıl hamsi şenliği yaptıklarını belirten Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Onur, şenliğin her yıl olduğu gibi bu yılda eğlenceli geçtiğini söyledi.


Onur, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin her boyutuyla bütünsel bir gelişmeyi sağlamak istiyoruz. Bundan dolayı öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılmasını önemsiyoruz. Bu tür faaliyetlerimizdeki amaç öğrencilerimizin birbirini tanıması, anlaması ve okulumuzla ilgili aidiyet duygusunu geliştirmesini amaçlıyoruz" dedi.


Programa Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. - GİRESUN

Giresun Üniversitesi, Mustafa Onur, Eynesil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
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