Eyüpspor\'dan Mame Thiam ile Ayrılık

Eyüpspor, 33 yaşındaki Senegalli futbolcu Mame Thiam ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, tecrübeli forvet oyuncusu Mame Thiam ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.
Bu sezon Eyüpspor formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkan Thiam, 2 gol kaydetti. - İSTANBUL
