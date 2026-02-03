Eyüpspor, Gençlerbirliği ile Kapışıyor

ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Kupanın ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup olan ikas Eyüpspor, ikinci hafta ise konuk ettiği Iğdır FK'yi aynı skorla yenmeyi başardı.

Eflatun-sarılı ekip, Trendyol Süper Lig'in son maçında ise deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmişti.