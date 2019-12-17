Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika Spor

Eyüpspor maçının ardından

7 saat önce

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Antalyaspor sahasında Eyüpspor'la 2-2 berabere kalarak, ilk maçın averajı ile kupada son 16 takım arasına girdi.

Eyüpspor maçının ardından, System.String[]
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Antalyaspor sahasında Eyüpspor'la 2-2 berabere kalarak, ilk maçın averajı ile kupada son 16 takım arasına girdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Stefan Tomas maçtan sonra yaptığı açıklamada, deplasmanda alınan 3-0'lık ilk maçın rehaveti ile maça çıktıklarını söyledi. Bu skorun futbolcuların konsantrasyonuna yansıdığını belirten Tomas, "Zor bir maç oldu. Ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Ankaragücü maçını düşünüyoruz" dedi.

ZAFER TURAN: GÜZEL MAÇ OLDU

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan da Antalyaspor'un ilk maçta aldığı skorun avantajı ile maça çıktığını söyledi. Turan, "Bizim de turu geçmemiz için ekstra işler yapmamız lazımdı. Bu bilinçle geldik. Bu demek değil ki teslim olmaya geldik. İyi futbol oynamayı amaçladık. Futboldan keyif almayı, skora yakışır bir şekilde ayrılmayı istedik. Güzel de bir futbol oldu. Hem statta hem de ekranları başında izleyenlerin de keyif aldığı, bol gollü bir oyun oldu. Oyun çirkinleşmedi, sakatlanma olmadı. Neticede güzel bir müsabaka oldu. Antalyaspor'a kupa ve lig maçında başarılar diliyoruz. Biz de ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağız. Gerekli takviyeleri yaparak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜMNTÜ DÖKÜMÜ:

Stefan Tomas'ın açıklaması

Zafer Turan'ın açıklaması

Haber: Süleyman EKİN- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-DHA)


- Antalya
Türkiye Kupası, Antalyaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu!
Tuzlasporlu oyuncudan 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan bizim alt yapıda oynamış, merak ettim sordum Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim

Son Dakika Haberleri
00:08 Maçın ardından - Son Dakika Spor
00:02 Maçın ardından - Son Dakika Spor
00:01 Tuzlaspor'dan Muhammed Akarslan: "Muslera bize küfür etti" - Son Dakika Spor
00:01 Tuzlaspor'da Gürses Kılıç'tan olay açıklamalar! "Galatasaray'ın intikamı..." - Son Dakika Spor
23:57 Abdurrahim Albayrak: "Devre arasında tünelde futbolcularımıza dirsek atan olmuş" - Son Dakika Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:15:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]