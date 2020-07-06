Eyüpsultan Belediyesine ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgesi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaların ardından uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgesi almaya hak kazandı.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) yetkilileri tarafından Eyüpsultan Belediyesine ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgelerinin takdimi töreni, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık fuaye alanında yapıldı.

Törende konuşan TSE Marmara Bölge Koordinatörü Hüseyin Taşan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i ve Eyüpsultan Belediyesi yöneticilerini ortaya koydukları kararlı duruş ve sonuca ulaştıkları için tebrik ederek şu açıklamaları yaptı:

"Herhangi bir şekilde bir sistemi kurabilir, kurgulayıp sonuç alabiliriz. Ama o sistemin sürdürülmesiyle sistemden verim almaya başlarız. Sistemin katkılarını işletmemize mal etmeye başlarız. Bu kadar uzun yıllar belediyecilik tecrübesi olan başkanımız da ne aradığını bilen, neyi ne için kurguladığını bilen bir yönetici. Biz özellikle Eyüpsultan Belediyesi adına ve önümüzdeki yıllar adına heyecan duyuyoruz. Çok daha güzel faaliyetlere zemin hazırlayacak bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz."

Belge takdim töreninde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Köken ise Eyüpsultan halkının her şeyin en güzeline layık olduğunu belirtti.

Köken, şunları kaydett:

"Bir lokantaya gittiğinizde kaliteli hizmet almak istersiniz. Kaliteli hizmet alamazsanız bir daha o yere gitmek istemezsiniz. Kalite sadece ürünün kalitesi değil, sunumun da bir kalitesi var. Önünüze yemeği getiren garson, eğer onu bir ahenkle sunmazsa o tavrından rahatsız olup o yere yine gitmemeye başlarsınız. Yemeğin kaliteli olması da yetmiyor, hizmetin de kaliteli olması gerekiyor. O da yetmiyor ortamın hazır ve nazır ve kaliteli olması gerekiyor. Ortamın da itici olmaması gerekiyor. İşte biz bunların hepsini bir araya getirdiğimizde, bunların tamamına kalite yönetim sistemi diyoruz. ve bu kişiye göre değil, bizlerden sonra da devam etmesi gereken bir sistem. Yaptığımızı yazacağız, yazdığımızı uygulayacağız. Biz de istiyoruz ki kişilerin genel karakterine göre bir yönetim tarzı olmasın, hizmetteki kavramların hepsi belli bir standart doğrultusunda hareket etsin istiyoruz."

Konuşmaların ardından Köken'e ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgeleri takdim edildi.