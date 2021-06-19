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Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranları yüzde 88'i buldu - Son Dakika

Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranları yüzde 88'i buldu

19.06.2021 11:58

Eyüpsultan'da aşılamanın hızlandığını söyleyen Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Atak, ?İlçe genelinde 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranları yüzde 88'i buldu?

Eyüpsultan'da aşılamanın hızlandığını söyleyen Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Atak, ?İlçe genelinde 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranları yüzde 88'i buldu? dedi.

Aşılamada ve tedarikte sıkıntı yaşamadıklarını belirten Dr. Muhammed Atak, '400 bin nüfusumuz var. 251 bin vatandaşımıza aşı tanımlaması yapıldı. Şu anda Eyüpsultan'da yüzde 50'den fazlası istedikleri takdirde randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Genel olarak aşı olma oranımız yüzde ellilerde seyrediyor. Ama özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yüzde seksen sekiz ve üzeri bir aşılama oranımız söz konusu. Zamanla bu oran vatandaşların başvurmasıyla yükselecektir' diye konuştu.

'BİR GÜNDE 6 BİN 500 AŞILAMA'

İlçe genelinde aşı tanımlamaları yapılan vatandaşların aşılarına rağbet gösterdiğini söyleyen Dr. Muhammed Atak, talep edildiğinde kalabalık olan yerlere bizzat gidildiğini belirterek şunları ifade etti:

'Aşı tanımlaması henüz yeni oldu. Bu tanımlamalara da ciddi bir rağbet var. Bu da vatandaşların bilincinin göstergesi. İlçe genelinde otuz farklı yerde aşılama yapılıyor. İlçe sağlık müdürlüğü olarak da toplu aşılama yapıyoruz. Kamu kurumlarında, şantiyelerde, AVM'lerde aşılama çalışmalarına başladık. 300-400 kişinin beraber çalıştığı yerlerde de talep olduğu zaman ekiplerimizle birlikte o yerlerde aşılama yapıyoruz. Hızlı bir şekilde bu süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Çok kısa bir süre olmasına rağmen ilçe genelinde bir günde 6 bin 500 aşılama yaptık. Sorumluluk duygusuyla hareket eden vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.'

"MASKE, MESAFE, HİJYEN VE AŞI TEDBİRLERİNE DEVAM EDECEĞİZ"

İlk günden bu yana maske, mesafe, hijyen önlemlerinin devam ettiğini, artık bunlara aşının da eklendiğini belirten Muhammed Atak, 'Pandemiyi yok etmenin en etkili yolu şu aşamada aşılar eğer biz toplum bağışıklığını yüzde yetmişin üzerine çıkarabilirsek o zaman pandemiyi yok etmiş oluruz. Normalleşmenin de yolu aşılamayı artırmak. Maske, mesafe, hijyen ve aşı tedbirlerine devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'EYÜPSULTAN TURİZM SEZONUNA HAZIR'

Dr. Muhammed Atak, 'Eyüpsultan Belediyesi ile de koordineli çalışmamız sonucunda Eyüpsultan turizm açısından güvenli bir yer' diyerek şöyle noktaladı:

'SSK'ya bağlı olan herkese aşılama tanımlandı zaten. Esnafımız da sigorta kapsamında esnaflarımızla da görüşüyoruz. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de sağ olsun bizlere ciddi katkı ve destek sağlıyor. Duyuru noktasında çok çaba gösteriyor. Bütün sektörlerle iletişim halindeyiz. Özellikle esnafımız sigorta kapsamında aşı tanımlamaları yapıldı. Onlar da ciddi rağbet gösteriyor. Pandemi süreci çok zor bir süreç bu sadece sağlık çalışanlarının yürütebileceği bir şey değil. Bir buçuk yıldan fazladır da pandemiyle mücadele ediyoruz. Özellikle kamu işbirliklerinin ciddi katkısı oldu.'

Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranları yüzde 88'i buldu
Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranları yüzde 88'i buldu
Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranları yüzde 88'i buldu
Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranları yüzde 88'i buldu

COVIRAN Bereket, Eyüpsultan, Hisarcık, Atak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşların aşılama oranları yüzde 88'i buldu - Son Dakika


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