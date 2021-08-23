Eyüpsultan'da açık hava sinemasıyla nostalji rüzgarı - Son Dakika

İstanbul Eyüpsultan'da yaz etkinlikleri kapsamında açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar açık hava sineması günleri kapsamında çeşitli filmler seyrederek keyifli vakit geçirdiler.

Açık hava sinema gösterimleri Yeşilpınar Mahallesi Yağlıdere Parkı, Alibeyköy Mahallesi Şehit Hüseyin Çatalbaş Parkı, Rami Bir Nefes Parkı, Emniyettepe Sosyal Tesisler, Akşemsettin Parkı, Sakarya Mahallesi Şehit Kemal Özarar Parkı, Merkez Mahallesi Hz. Halit Parkı, Göktürk Mahallesi Özgecan Aslan Parkı, Kemerburgaz Mahallesi merkez meydanı, Pirinççi Mahallesi Miraç Camii önü, Nişanca Mahallesi Aşçıbaşı Parkı ve Güzeltepe Parkı'nda gerçekleşti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de gösterimlere katılarak vatandaşlarla birlikte film seyretti. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlarının da olduğu açık hava sinema etkinliği, 7'den 70'e tüm ilçe sakinleri için unutamayacakları bir anı oldu.