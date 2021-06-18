EYÜPSULTAN'DA CADDENİN SULAR ALTINDA KALDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA - Son Dakika

Erol DEĞİRMENCİİSTANBUL DHA

Eyüpsultan'ta, yapılan uyarıların ardından etkili olan sağanak yağış sonrası bir cadde sular altında kaldı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. Eyüpsultan'da etkili olan yağış nedeni ile birçok noktada su baskınları yaşandı. Etkili olan yağış nedeni ile Yeşilpınar Mahallesi Karadeniz Caddesi'ni su bastı. Mazgalların tıkanması nedeni ile taşan sular sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan su baskını anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.