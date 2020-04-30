Eyüpsultan'da deneme sınavı haftası - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Simurg Yaygın eğitim sistemindeki öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online deneme sınavlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.



Hem liselere giriş sınavı hem de üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin geri kalmaması için online deneme sınavları haftada bir gerçekleştiriliyor. Lise son ve ortaokul son sınıf öğrencileri için deneme sınavları düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi, öğrencilerden gelen yoğun talep doğrultusunda 7.sınıf öğrencileri için de bir deneme sınavı düzenliyor. 1 Mayıs Cuma günü 10.00 -17.00 saatleri arasında düzenlenecek olan sınavda 50'si sözel, 40'ı sayısal olmak toplam 90 soru sorulacak. Deneme sınavının süresi ise 155 dakika olacak.



2 Mayıs Cumartesi TYT deneme sınavı



Lise son sınıf öğrencileri için düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavı'nın 2.'si ise 2 Mayıs Cumartesi günü 10.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 135 dakika sürecek sınavda 120 soru sorulacak.



3 Mayıs Pazar AYT deneme sınavı



Alan Yeterlilik Testi (AYT) Deneme Sınavı'nın 2.'si 3 Mayıs Pazar günü 10.00 - 17.00 saatleri arasında düzenlenecek. 180 dakika sürecek sınavda toplam 160 soru sorulacak. Öğrencilerin seviyelerini belirleyerek, kendi durumlarını tespit etme imkanı bulacakları bu deneme sınavlarına sinav.eyupsultan.bel.tr/ adresinden erişebilecekler. - İSTANBUL