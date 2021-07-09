Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'nin 3'üncüsü başladı. 3 gün sürecek ve Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin önünde gerçekleşen festival ilk günden yoğun ilgi gördü.

Evde el emeğiyle üreten ve ekonomik anlamda herhangi bir geliri olmayan kadınların el emeklerinden oluşan ürünlerin sergileneceği Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'nin 3'üncüsü düzenlendi. 3 gün sürecek ve Zal Mahmut Paşa Külliyesinin önünde gerçekleşen festival, ilk günden yoğun ilgi gördü. Festivalde 19 mahalleden, 74 kadının yaptığı el emeği göz nuru eserler yer alıyor.

"74 tane hanımefendilerin el emeğini burada vatandaşlarımıza buluşturuyoruz"

Festivalde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Biz bu işi daha önce başlatmıştık biliyorsunuz. Pandemi çıkınca işler bozuldu. Bozulunca hanımefendilerin evde yaptığı eserler ellerinde kaldı. Bu eğitimler yarım kaldı vs. ama biz bu süreçte boş durmadık. Birincisini tam yaptık, ikincisini Eyüp Camii'nin arkasında kısmi yapmıştık pandemiye denk geldiği için kaldırılmıştı. Ama şimdi artık eserlerimizle beraber bugün Zal Paşa avlusunda bu işi başlatmış olduk. 74 tane hanımefendilerin el emeğini burada vatandaşlarımıza buluşturuyoruz. Yaklaşık 19 mahalleden katılım var ve bizim ESMEK birimiz ve ESER birimiz de engelli rehabilitasyon merkezine üretilen ürünlerde burada olacaklar. Bundan sonra bu devam edecek. Talebe göre iki ayda bir mi yapacağız? altı ayda bir mi yapacağız? ayda bir mi yapacağız? Gelen arz-talep dengesine göre bu çarşıyı, burayı hanımefendilerin ürettiği ürünlerin büyük bir sergisi haline getireceğiz. Girişimci hanımefendilere duyurulur bizi takip etmeye devam etsinler" dedi.

"Genç kızlar çeyiz için tercih ediyorlar"

Çeyizlik eşya satan Fatma Orhan, "Satışlar daha yeni başladı ama koronadan önce daha iyiydi. Genç kızlar çeyiz için tercih ediyorlar. Havlular, pikeler bir sürü ürün alıyorlar buradan. Allah başkanımıza zeval vermesin. İstanbul'a geldikten sonra belediyenin mağazasına da, festivallere de böyle şeyler yapıyorum" diye konuştu.

"Kendi ihtiyaçlarımı kendim gideriyorum"

Festivalde stant açan Nurcan Koçak, "Uzun zamanlardan beri bu işi yapıyorum. Satış amaçlı dört yıldır yapıyorum. Belediye başkanımıza bize sunduğu şeylerden beri ESMEK mağazamızda ürünlerimiz satılıyor. Lif örüyorum, toka yapıyorum, patik yapıyorum. Kazancım güzel, çevremde geniş güzel satış yapıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı kendim gideriyorum ve çocuklarımın ihtiyaçlarını da" ifadelerini kullandı.