Eyüpsultan'da Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı

Eyüpsultan'da, yanan 2 gecekondudan birinde mahsur kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak'ta bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın bitişikteki diğer gecekonduya sıçrarken ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar da kovalarla su taşıyıp yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Gecekonduda bulunan Fatma Balcı, vatandaşlarca yaralı olarak dışarıya çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yanan evde bir kişinin daha mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Yangın bir saat süren çalışmaların ardından söndürülürken gecekonduda bir erkeğe ait cenazeye ulaşıldı.

Cenazenin evden çıkarılması için çalışma başlatıldı.