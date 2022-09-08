EYÜPSULTAN'DA KUYUMCU KURYESİNE SİLAHLI GASP GİRİŞİMİ - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA KUYUMCU KURYESİNE SİLAHLI GASP GİRİŞİMİ

08.09.2022 09:34

EYÜPSULTAN'da yaşayan kuyumcu kuryesi Cengiz Özgenç, Kapalıçarşı'daki dükkanına otomobiliyle giderken motosikletli 4 kişi tarafından silahla gasbedilmek istendi.

EYÜPSULTAN'da yaşayan kuyumcu kuryesi Cengiz Özgenç, Kapalıçarşı'daki dükkanına otomobiliyle giderken motosikletli 4 kişi tarafından silahla gasbedilmek istendi. Kendisini bir süre takip eden şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi üzerine Özgenç, hızla oradan uzaklaştı. Gasp girişimi çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Alibeyköy'de 5 Eylül Pazartesi günü, Kapalıçarşı'daki kuyumcuda kuryelik yapan Cengiz Özgenç, para ve altın taşıdığı çantayla evinden çıktı. Otomobiliyle iş yerine giderken motosikletli 4 kişinin kendisini takip ettiği fark eden Özgenç'e, şüphelilerden biri silahla ateş etti. Özgenç, olaydan yara almadan kurtuldu. Şüpheliler Cengiz Özgenç'i bir süre daha takip etti. Özgenç'in arka sokaktaki karakol önüne aracını park etmesi üzerine şüpheliler kaçtı.

"SİLAH DOĞRULTUNCA SOYULACAĞIMI ANLADIM"

Özgenç, motosikletli şüphelilerin trafiğin sıkıştığı bir noktada iki taraftan sıkıştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Üzerimde altın ve para vardı. Silahı doğrulturken soyulacağımı anladım. Ateşlediği sırada boş bulduğum bir sokağa daldım. Ateş etmeye devam ettiler. Karakola gittikten sonra ters yönde kaçtılar. Saldırganlar henüz yakalanmadı" diye konuştu.  Polis silahlı gasp girişimiyle başlattığı incelemede, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde evinden otomobiliyle çıkan kurye Cengiz Özgenç'in motosikletli 4 kişi tarafından takip edildiği, şüphelilerden birinin silah doğrulttuğu görülüyor. Özgenç'in otomobille kaçışı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü: -----------------------(Güvenlik kamerası)-Gasp girişiminin görüntüleri (Aktüel)-Olay yerinden detaylar-Cengiz Özgenç ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Kapalıçarşı, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA KUYUMCU KURYESİNE SİLAHLI GASP GİRİŞİMİ - Son Dakika

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