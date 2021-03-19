Eyüpsultan'da zaferin 106'ncı yıl dönümünde 'Çanakkale Sergisi' - Son Dakika

Eyüpsultan'da Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde 'Çanakkale Sergisi' açıldı. Sergide konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Çanakkale'de yokluğa rağmen çok büyük bir iş başardık. Çanakkale'yi doğru yaşatmamız bizden sonraki kuşaklara da doğru anlatmamız lazım" dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Eyüpsultan Belediyesi tarafından 'Çanakkale Sergisi' açıldı. Belediye binasında düzenlenen sergiye Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı. Çanakkale Savaşı'nda kullanılan 106 yıllık orijinal fermanlar, mektuplar, fotoğraflar, haritalar, silah, top, tüfek gibi eşyalardan oluşan sergiye vatandaşların ilgisi büyüktü. Çanakkale'nin izlerini taşıyan sergiye, minik çocuklar öğretmenler eşliğinde katılarak, tarihe tanıklık etti.

Çanakkale Zaferi'nin bir diriliş sembolü olduğunu söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Çanakkale'de yokluğa rağmen çok büyük bir iş başardık. Çanakkale'yi doğru yaşatmamız bizden sonraki kuşaklara da doğru anlatmamız lazım. Malazgirt ile beraber Anadolu'nun kapısı açılmıştır. Bursa ile Anadolu'da yerleşim netleşmiştir. İstanbul'un fethiyle Anadolu'daki yerleşimimizin mührü vurulmuştur. Çanakkale ile beraber bu bayrak dikilmiştir" dedi.

Çanakkale fotoğraf sergisini çok güzel bulduğunu ifade eden ilkokul öğrencisi Eymen Üstün, "Burası çok güzel bir yer. Kimsenin kaldıramayacağı mermileri kaldırıp Fransız ve İngiliz gemilerini batıran Seyit Onbaşı'da iyi bir iş yaptı orada. Çok güzel zafer kazandık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL