Eyüpsultan Meclisi'nde Borçlanma Tartışması

05.02.2026 20:42
Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde 600 milyon lira kredi talebi tartışmalara yol açtı, borçlanma onaylandı.

Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde maaş ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere 600 milyon lira kredi alınması için belediye başkanına yetki verilmesini içeren gündem maddesi tartışıldı.

Meclisin şubat ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Şanal Egemen Cantimur başkanlığında belediyenin hizmet binasında yapıldı.

Meclis'te maaş ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere 600 milyon lira kredi alınması için belediye başkanına yetki verilmesini içeren gündem maddesi görüşüldü.

Borçlanmaya ilişkin söz alan AK Parti Grup Sözcüsü İdris Çilingir, yaklaşık 3 ay önce 10,2 milyar liralık belediye bütçesinin onaylandığını, bugün ise Meclisten 600 milyon liralık borçlanma yetkisi istendiğini dile getirdi.

Borçlanma talebine tepki gösteren Çilingir, "Göreve gelmeden önce varlık satışı ve borçlanmaya karşı olan zihniyet, utanmadan 600 milyonluk bir borçlanma istiyor." dedi.

Çilingir'in sözleri üzerine araya giren Meclis 1. Başkanvekili Cantimur, Çilingir'in sözlerini düzeltmeden konuşmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

İdris Çilingir'in önceki meclis toplantısında da kendisine yönelik benzer bir ifadeye sert tepki gösterdiğini anımsatan Cantimur, "Bu kısasa kısas gidecekse ben sizin bu şekilde konuşmanıza izin vermiyorum. Burada doğrudan hedef aldığınız yer makam ve makam hiç kimsenin doğrudan ya da dolaylı olarak hedef alabileceği bir yer değil." şeklinde konuştu.

Yaşanan tartışmanın ardından söz alan CHP Grup Başkan Vekili Yılmaz Turan, Eyüpsultan Belediyesinin borçlu bir belediye olduğunu, SGK ve vergi borçları nedeniyle İller Bankasından gelen gelirlerinin de düştüğünü söyledi.

Mali disiplin içerisinde hareket ettiklerini aktaran Turan, "Fakat nakit sıkıntısı yer yer ciddi derecelere varmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde nakit sıkıntısı çekilen durumlarda, bu borçlanma yetkisini kullanıp belediyemizin işleyiş halindeki hizmetlerinin aksamaması adına gerekli müdahaleleri yapması için yetki veriyoruz. Konunun bundan başka bir tarafı yoktur. Genel olarak alınır, belediye başkanı herhangi bir nakit sıkıntısında bu yetkiye dayanarak kredi kullanır."

AK Parti grubundan ret oyu

AK Parti'li Meclis Üyesi Ceren Çolak da madde üzerine söz alarak, iktidarda olduklarında CHP grubunun borçlanmalara onay vermediğini hatırlattı.

AK Parti grubu olarak ilk yıl belediyenin borçlanma taleplerine onay verdiklerini belirten Çolak, "Ancak 5 yıl boyunca CHP'den borçlanmaya ilişkin en ufak bir destek görmememize rağmen bir gün ne belediye başkanımız ne de kendi grubumuz Meclis'te 'Borç var, hizmet bu yüzden yok.' diye bir mazeret sunmadı. Ancak bugün iki sene geçmiş hala her Meclis'te istisnasız 'Borç var.' söylemleriyle karşı karşıyayız. O sebeple bu rapora ret oyu vereceğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Eyüpsultan, Belediye, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Eyüpsultan Meclisi'nde Borçlanma Tartışması
