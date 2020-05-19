Eyüpsultan sokaklarında bando coşkusu - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi korona virüs nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara moral vermek, destek olmak ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etmek için moral konserleri düzenliyordu. Bu hafta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında mahallelerde bando konserlerine tekrar başlandı.



"Moralimizi Yüksek Tutalım, Tedbirlere Uyarak Bu Süreci Atlatalım" sloganıyla Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen konser, Alibeyköy Merkez, Güzeltepe, Emniyettepe ve Çırçır mahallelerinde gerçekleşti. Konserde Bandistanbul Orkestrası, sokaklarda hareketli ve eğlenceli parçalar çaldı. Konsere mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun olurken, evlerinden çıkamayan genç yaşlı tüm vatandaşlar evlerinin camlarından, balkonlarından bandoyu izleyerek el salladı, çalınan parçalara alkışlarla eşlik etti. - İSTANBUL