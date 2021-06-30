Eyyübiye Belediyesi dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını gideriyor - Son Dakika

Eyyübiye Belediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını bir bir karşılayıp, yüzleri güldürüyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ekipler evlere çat kapı hane ziyareti gerçekleştiriyor. Eksiklikleri yerinde tespit edip, hayırseverlerin de desteğiyle hane eksikliklerini gideren ekipler, vatandaşların duasını alıyor.

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