Eyyübiye\'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda iş yerinde bulunan B.M. ve İ.P. vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, silahlı saldırıda B.M. ve İ.P'nin hayati tehlike oluşmayacak şekilde yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edildiği ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müşteki kişi hastanedeki beyanında, daha önce tehdit edildiğini ve şantaja maruz kaldığını belirtmiş ise de emniyet birimlerimize bu yönde herhangi bir şikayeti ve başvurusu olmadığı, ayrıca ilgili kolluk birimimiz tarafından kişinin sosyal medyadaki paylaşımları üzerine kendisiyle özellikle irtibat kurulduğu halde bir şikayetinin bulunmadığını belirttiği anlaşılmıştır.

Güvenlik kuruluşlarımız, ilgili idari ve adli merciler görevlerini, mevzuatın belirlediği çerçevede yasal sorumlulukları kapsamında hassasiyetle yerine getirmektedir. Meydana gelen olayın şüphelisi en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecek ve olay kapsamlı şekilde soruşturularak aydınlatılacaktır."