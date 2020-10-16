Eyyübiye Millet Bahçesi projesindeki alan genişletildi - Son Dakika

Eyyübiye Millet Bahçesi projesindeki alan genişletildi

16.10.2020 11:27
Eyyübiye Millet Bahçesi projesindeki alan genişletildi, System.String[]

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bölgenin en büyük Millet Bahçesi olma özelliğini taşıyan, 150 dönümlük alanı, yapılan girişimler sonucu 180 dönüme çıkarıldığını belirtti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bölgenin en büyük Millet Bahçesi olma özelliğini taşıyan, 150 dönümlük alanı, yapılan girişimler sonucu 180 dönüme çıkarıldığını belirtti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bölgenin en büyük Millet Bahçesi olma özelliğini taşıyan, 150 dönümlük alanı, yapılan girişimler sonrası 180 dönüme çıkarıldığını belirtti. İçerisinde mesire alanları, çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, bisiklet parkuru, yürüyüş yolları ile vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri alanları barındıracak olan Millet Bahçesinin yapımına kısa sürede başlanacağı öğrenildi. İhalesi 5 Kasım 2020'de yapılacak olan alan, bölgenin en büyük olma özelliğini taşıyor.

Alanda incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Kuş," Yaklaşık 1 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanımızın Şanlıurfa'ya teşriflerinde Eyyübiye'nin en büyük eksikliklerinden biri Millet Bahçesi olduğunu ifade ettik. Sağ olsunlar özellikle Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletiyorum. Eyyübiye'nin 32 İlden büyük bir İlçe olduğunu kendilerine ifade ettik ve gerçekten birçok noktada dezavantajlı olduğunu söyledik. Özellikle yeşil alanlar noktasında çok kısır bir İlçe olduğunu kendilerine anlattık. Sağ olsunlar 150 dönümün üzerine 30 Dönüm daha ekledik. Sayın Bakanımız tekrar talimatlarını verdi ve 150 dönüm olan Millet Bahçemizi 180 dönüme çıkarmış olduk. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Üzerinde bulunmuş olduğumuz Eyyübiye mücavir alan içerisinde olan 180 dönümlük Millet Bahçesini inşallah Eyyübiye'ye kazandırıyoruz. Eyyübiyeli kardeşlerim hizmetin en güzeline layık, Eyyübiyeli kardeşlerim her şeyin en güzeline layık. Biz de görev süremiz içerisinde Eyyübiyeli kardeşlerimize her noktada Başkan değil hizmetkar olacağız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Eyyübiye Millet Bahçesi projesindeki alan genişletildi
Eyyübiye Millet Bahçesi projesindeki alan genişletildi
Eyyübiye Millet Bahçesi projesindeki alan genişletildi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eyyübiye Millet Bahçesi projesindeki alan genişletildi - Son Dakika Ekonomi

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