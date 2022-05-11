Ezgi Mola'ya "Bekleyecek gücüm kalmadı" demişti! O adam, cinsel tacizden 8 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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Ezgi Mola'ya "Bekleyecek gücüm kalmadı" demişti! O adam, cinsel tacizden 8 yıla kadar hapis istendi

11.05.2022 19:25

Başarılı oyuncu Ezgi Mola'ya sosyal medya hesabından "Bekleyecek gücüm kalmadı. Artık seni görmek istiyorum" diye mesaj atan Kemal K. hakkında cinsel taciz dahil olmak üzere 3 ayrı suçtan 8 yıl 3 aya kadar hapis istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ezgi Mola'nın emniyete yaptığı şikayete göre 2015 yılında bir firmanın reklam çekimlerinde şüpheli Kemal K.'nin reklam afişinde arkasında duran doktor rolünde olduğunu, şüpheliyle hiçbir zaman yan yana gelmediklerini, ayrı zamanlarda çekilen fotoğrafların birleştirildiğini belirttiği anlatıldı.

EZGİ MOLA'YI TAKİP ETMİŞ

21 Aralık 2020 tarihinde şüphelinin Ezgi Mola'yı takip ettiği, şüphelinin "Seninle konuşmam lazım. Seni görmem lazım" deyip parmağını sallayarak "İşimi yapmama engel oluyorsun. Seni çok kötü yapacağım haberin olsun" diyerek tehditte bulunduğu ifade edildi. Ezgi Mola, şüpheli Kemal K.'nin kendisine Instagram üzerinden de 2020 yılından bu yana rahatsız edici mesajlar göndererek cinsel tacizde bulunduğu ifade ettiği iddianamede yer aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Kemal K.'nin ifadesinde Ezgi Mola'yı takip etmediğini, sadece konuşmak istediğini, Mola'nın korkup kaçmak istediği ve kendisini yanlış anladığını, Instagram hesabının ve mesajların ise kendisine ait olduğunu belirterek suçlamaları reddettiği belirtildi.

ASLİYE CEZADA YARGILANACAK

İddianamede, şüpheli Kemal K.'nin Ezgi Mola'ya mesaj göndererek "Bekleyecek gücüm kalmadı. Artık seni görmek istiyorum. Bir tanesin sen, hatalıysam özür dilerim. İnsan sevdiğine kızabiliyor işte. Beni anla lütfen. İnan boğulduk artık net bir iletişim kuralım rica ediyorum. Orada yanında olmayı çok isterdim. Daha önce de mesaj atmıştım görmediniz sanırım. Çok özledim seni. Yanında olmayı istiyorum artık" şeklinde mesajlar göndererek huzur ve sükununu bozduğu belirtildi.

3 AYRI SUÇTAN 8 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede mesaj dökümlerine göre ve dolaylı ikrarı dikkate alınarak şüpheli Kemal K. hakkında "Cinsel taciz", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 2 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ezgi Mola, Aralık, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ezgi Mola'ya "Bekleyecek gücüm kalmadı" demişti! O adam, cinsel tacizden 8 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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